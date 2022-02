Nel ventesimo secolo sono bastati pochi decenni per veder mutare profondamente il paesaggio delle terre ticinesi, urbano o meno che sia. Quanto grande sia stato il cambiamento lo possiamo capire ancora meglio gettando uno sguardo al passato come abbiamo fatto insieme allo storico dell’arte Giulio Foletti, che nel CorrierePiù ci racconta dell’affascinante storia di Villa Favorita a Castagnola e soprattutto dei personaggi che hanno contribuito a farne il gioiello che conosciamo oggi. Un gioiello incastonato ai piedi del versante meridionale del Monte Brè, questa «villa delle delizie» in riva al Ceresio, un gioiello architettonico come altri del tempo che fu, alcuni dei quali sono sopravvissuti fino ai giorni nostri.

Ovunque in Ticino si è costruito molto, per non dire moltissimo, in pianura e...