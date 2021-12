Per non escludere chi non è nel novero dei cristiani, la Commissione europea nei giorni scorsi aveva proposto ai funzionari di non dire o scrivere Buon Natale. Molti dietro questo primo tentativo hanno scorto futuri interventi abolizionisti. Le reazioni e le accese polemiche hanno fatto ritirare una proposta considerata «lesiva» della storia e delle tradizioni di un continente. Le tradizioni nascono dalle radici e dai primi germogli della nostra cultura, dalle abitudini ispirate dai credi religiosi e dai comportamenti sociali regolati da ordinamenti giuridici che dagli ultimi due secoli portano parecchie garanzie civili, impensabili fino all’Ottocento. Nelle tavole della legge portate da Mosé c’erano le proibizioni più elementari che tuttavia erano trasgredite con disinvoltura. Non uccidere...