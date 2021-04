Ora è ufficiale, il nuovo condottiero del Movimento 5 Stelle (M5S) è l’ex premier Giuseppe Conte. Accogliendo l’invito di Beppe Grillo, il professore di diritto privato «prestato» alla politica ha accettato la sfida di rifondare il Movimento che negli ultimi anni ha conosciuto una vistosa e progressiva perdita di consensi tra l’elettorato italiano. Giovedì l’ex presidente del Consiglio, intervenendo a un’assemblea in streaming con i parlamentari e gli eletti locali del Movimento 5 stelle, protrattasi fino in tarda serata, ha tracciato le prime linee del suo progetto di rifondazione. Conte ha parlato di una sfida molto complessa, ma anche affascinante e, a scanso di equivoci, ha sottolineato che il lavoro da svolgere non è un restyling o del marketing politico. Si tratta invece di «puntare...