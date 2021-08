Ha dunque puntato sulla continuità, Murat Yakin, in vista delle prime - importantissime - uscite della sua gestione. La lista dei convocati era in fondo prevedibile, per non dire scontata. Al tempo stesso, però, intelligente. Operare grandi ricambi, date le tempistiche ristrette, non avrebbe avuto senso. Ancor meno se si considera che non sono passati neppure due mesi dagli sfortunati rigori contro la Spagna, che hanno decretato l’eliminazione da Euro 2020 allo stadio dei quarti di finale. Uno dei picchi più alti - se non il più alto - della storia del calcio rossocrociato. Di rivoluzioni, insomma, era improbabile attendersene. Quantomeno nella scelta degli effettivi, con a disposizione i protagonisti di una cavalcata straordinaria. Al massimo era lecito attendersi qualche piccola variazione...