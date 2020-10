Il Dipartimento della giustizia statunitense ha avviato mercoledì scorso un’azione legale contro Google, accusando il maggiore motore di ricerca di essere un monopolista che «strangola» la concorrenza. Questo passo segna l’inizio di un caso antitrust di enorme rilevanza destinato ad eguagliare quello contro Microsoft nel 1990 e anche quello contro il monopolista della telefonia AT&T, che portò alla creazione delle cosiddette Baby Bell e che quindi cambiò il volto del settore. Le accuse sono chiare. Google conclude accordi esclusivi con le società che vogliono figurare tra le prime che appaiono in ogni ricerca. Queste intese, per cui queste società devono remunerare Google, prevedono che queste società si impegnino a non usare altri motori di ricerca. Di fatto è diventato un monopolio, poiché...