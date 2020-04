La società Deloitte ha realizzato un sondaggio sul tracciamento tecnologico dei cittadini. Anche la Svizzera sta mettendo a punto un’app per smartphone che rileverà se l’utente è stato vicino per un certo periodo ad un contagiato. Se sì, l’utente sarà avvisato. I dati dovrebbero essere anonimizzati. Non è chiaro cosa accadrebbe dopo l’avvistamento: lo sapremo entro l’11 maggio. Per ora è confermata la gioiosa predisposizione delle persone a farsi sorvegliare: sì senza riserve 30%, piuttosto sì 34%, piuttosto no 22%, categoricamente no 14%. L’app si chiama DP-3T, sigla in neolingua orwelliana: Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing. Ti sorvegliano ma ti dicono che preservano la tua privacy. Come se un energumeno dicesse: ti picchio ma preservo la tua incolumità. Commenta la Deloitte:...