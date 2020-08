Il Ticino marcia sul posto, confermando le misure preventive in vigore contro il coronavirus. In sostanza fino al 24 agosto resteranno validi l’obbligo della mascherina (ma è tollerata anche la visiera in plexiglass) per il personale della ristorazione, il limite massimo di 100 ospiti per serata nei locali dello svago serale e notturno e quello delle 30 persone per gli assembramenti spontanei. Un ulteriore giro di vite, è stato detto a chiare lettere, non avrebbe risposto al criterio della proporzionalità. Il nostro cantone da settimane conosce oscillazioni minime del numero dei contagi e negli scorsi giorni è stato nuovamente raggiunto quel doppio zero che ci fa tirare un sospiro di sollievo e genera in noi soddisfazione. Ma anche un briciolo di felicità nel constatare che, nonostante l’estate,...