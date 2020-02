La psicosi da coronavirus ci ha quasi travolto e lo ha fatto ben prima che si avesse notizia del contagiato numero uno, ieri, in Lombardia. Nelle scorse settimane sul nostro giornale abbiamo documentato di ristoranti di sushi sul confine italo-svizzero semivuoti (e che da oggi, c’è da scommetterci, saranno deserti), di una Milano dalla vita sociale poco frenetica, con la zona di Chinatown a tratti spettrale, e di casi di asiatici respinti da locali pubblici, sempre nella vicina Penisola. E, tornando in Svizzera, abbiamo raccontato di una cittadina, Interlaken, meta privilegiata del turismo cinese e oggi vittima di una crisi dei commerci in seguito al blocco dei voli e alla minaccia di un’epidemia ancora senza cura né vaccino, una minaccia subdola e strisciante che colpisce pure il bucolico Oberland bernese. La notizia del primo contagiato in Lombardia, a cui ne sono seguiti altri durante la giornata sconfinando pure in Veneto, e della messa in quarantena di tre comuni del Lodigiano ha ulteriormente accentuato una percezione, già diffusa anche alle nostre latitudini, di precarietà e di incertezza e ha generato un senso, allarmante e allo stesso tempo inconscio, di paura latente. Questo virus in gran parte ancora tutto da scoprire, che da asintomatico sembra progredire fino a diventare letale in alcuni casi, ci obbliga a interrogarci sulla sua reale portata, ci fa sentire «sotto tiro»: una sensazione, appunto, di precarietà, un po’ come accaduto in passato dopo certi attentati, con i venti di guerra che tornarono improvvisamente a soffiare e con il mondo in ambasce per un futuro incerto.



Oggi, se possibile, il «nemico» ci appare ancora più invisibile, nascosto persino in una innocente stretta di mano o in un affollato luogo di divertimento o di shopping. Le notizie di ieri hanno fatto sì che nell’aria già primaverile del nostro tranquillo Ticino (non troppo tranquillo, in realtà, perché siamo in pieno carnevale) si diffondesse, anche nelle conversazioni più banali, quel senso di provvisorietà che puntualmente ci mette in contatto in modo brutale con la labilità delle nostre vite personali e dei nostri programmi anche solo a breve termine e con la fragilità del benessere accumulato. E dall’arrivo del coronavirus è come se un sentimento di timore nuovo fosse calato impercettibilmente su tanti aspetti della nostra quotidianità. Il carnevale, dicevamo: chi non ha pensato in queste ore di baldoria al rischio di contrarre il coronavirus attraverso il contatto con gli altri nelle piazze festanti? Chi non si è sentito preoccupato, anche solo per un momento, per il colpo di tosse o lo starnuto del vicino di tavolo, al ristorante o al bar?



Certamente ci pare assurdo pensare che la nostra libertà di movimento debba essere messa in discussione dalla notizia di un contagio a un paio di ore di automobile dal Ticino, ma purtroppo accade, questo pensiero sta nell’ordine delle cose e della psicologia umana, anche quando si è perfettamente informati del fatto che l’attuale coronavirus ha un tasso di mortalità molto contenuto rispetto ad altri che hanno occupato le cronache negli ultimi vent’anni. Non dobbiamo respingere questa paura, poiché è istintiva e comprensibile.



Dobbiamo però, questo sì, mitigarla con il buonsenso e la capacità di discernimento, anche quando – ma è scontato rilevarlo – sui social e non solo sui social si susseguono allarmismi e appelli alla chiusura delle frontiere, poiché la Svizzera «è un Paese di transito» e «il nostro cantone dà lavoro a decine di migliaia di frontalieri lombardi e quindi è un potenziale ricettacolo del virus». La verità è che le cose stanno diversamente: sebbene il problema non vada sottostimato, resta che, nel mentre che leggete queste righe, è di gran lunga più facile essere contagiati dalla psicosi del coronavirus che dal virus stesso. Come ha spiegato il medico cantonale, malgrado le notizie di ieri provenienti dalla Lombardia, nel nostro cantone non cambia nulla, assolutamente nulla. Forse è bene ricordarlo.