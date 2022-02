La benvenuta vittoria contro il Servette, tanto insipida quanto fortunosa, non cancella le preoccupazioni. Faccio parte da tempo dei tifosi che rinnovano ogni anno l’abbonamento nella vecchia tribuna di Cornaredo e che nel bene e nel male seguono con costante partecipazione la loro squadra del cuore. Il Lugano sa far soffrire e gioire i propri affezionati sostenitori con alti e bassi imprevedibili che, fatte le debite proporzioni, in Italia richiamano un po’ i sentimenti ambivalenti suscitati dall’Inter.

Molti tifosi luganesi sono anche conosciuti per essere in linea di principio ipercritici e severi nei confronti dei propri beniamini. Due esempi fra i tanti, tornando indietro nel tempo di parecchi anni. L’esordio in prima squadra di un giovane promettente, accolto da un tifoso particolarmente...