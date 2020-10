«Die Mitte – Le Centre – Alleanza del Centro – Allianza dal Center»: così la presidenza del PPD svizzero propone alla propria base di rinominare il partito. Un tema a cui dedichiamo il CorrierePiù di oggi. In pratica, nel caso del PPD elvetico si tratterebbe di rimuovere dalla propria sigla la “C”, che sia in tedesco che in francese sta per “cristiano” (CVP-Christliche demokratische Volkspartei, cioè Partito popolare democratico-cristiano, e PDC-Parti démocrate-chrétien, Partito democratico-cristiano). Una scelta che a livello ticinese non si pone, visto che PPD significa Partito Popolare Democratico.

Spetterà ai militanti accettare o meno la nuova denominazione a livello nazionale (mentre sul piano locale ogni sezione sarà libera di adottarla o meno). Al di là di come andrà a finire, non è...