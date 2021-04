Angelo Renzetti e Christian Constantin hanno molto in comune. Due imprenditori legati all’architettura, con un enorme passione per il calcio, che li ha portati a prendere le redini dei club più vicini - territorialmente - al loro cuore. Lugano e Sion, due realtà sostanzialmente periferiche dell’élite del calcio elvetico, al netto delle avventure europee dei bianconeri e le cavalcate in Coppa Svizzera dei vallesani, vissute negli ultimi anni. I parallelismi tra i due patron, ogni tanto un po’ sopra le righe negli atteggiamenti, si sprecano. Tuttavia - pur essendo tanto simili - ad uno sguardo più attento ci si accorge che in fondo, «CC» e Renzetti, non sono poi così uguali. Quantomeno nella gestione dei rispettivi club, ormai diametralmente opposta, che ben si rispecchia nell’attuale posizione...