L’Europa e gli Stati Uniti sono alle prese con la seconda ondata della pandemia che sta mietendo vittime e che sta mettendo di nuovo in difficoltà i sistemi sanitari di molti Paesi. L’arrivo dei tanto sospirati vaccini contro la COVID non muterà nel breve termine la realtà di società ed economie che da nove mesi stanno cercando un modo per ridurre gli effetti devastanti di questo virus. Gli esperti ritengono infatti che per raggiungere un’immunità di gregge occorrerà che tra il 60 e il 90% della popolazione venga vaccinata. Insomma siamo ancora all’interno di questo tunnel, ma si inizia ad intravedere la luce che segnerà la fine di questa terribile stagione. Non sorprende quindi che si cominci a discutere di quali lezioni trarre da queste vicissitudini e soprattutto quali cambiamenti sono necessari...