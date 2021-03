Non è solo un periodo nero per il Credit Suisse, ma un forte campanello d’allarme per l’intero sistema finanziario il collasso del fondo americano Archegos. Infatti, secondo il “Financial Times”, la seconda banca svizzera rischia di dover accusare una perdita tra i 3 e i 4 miliardi di dollari, che si aggiungerebbero a quelle dovute al fallimento di Greensill. Ma procediamo con ordine. Il family office di Bill Hwang si faceva prestare soldi dalle banche per moltiplicare le proprie scommesse in borsa. La sua leva finanziaria era 5. Ciò voleva dire che a ogni dollaro del fondo Archegos si aggiungevano quattro dollari di crediti ottenuti dalle banche.

Grazie a questo meccanismo Archegos con un capitale proprio stimato attorno ai 20 miliardi di dollari aveva un’esposizione in borsa stimata tra...