I rovesci di Credit Suisse rappresentano certamente una questione da prendere sul serio, ma bisogna evitare di fare di ogni erba un fascio, utilizzando analisi tanto semplicistiche quanto catastrofiste. Per cercare di fare chiarezza e per non alimentare la confusione, distinguiamo bene tre capitoli: la gestione di alcuni rischi da parte di Credit Suisse, lo stato di salute dell’intero settore bancario svizzero, l’andamento dei mercati finanziari.

Nel Credit Suisse è emerso chiaramente un problema di controllo dei rischi in una parte delle sue attività. Negli ultimi mesi abbiamo visto comparire, in rapida successione, prima centinaia di milioni di dollari di rettifica di valore sulla sua quota nella società di investimenti americana York Capital, poi il coinvolgimento nella caduta dell’anglo-australiana...