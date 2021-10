Secondo le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, rese note nei giorni scorsi, la crescita economica mondiale quest’anno sarà del 5,9%, un buon livello. Si tratta di previsioni, c’è sempre una possibilità di scostamento a consuntivo. Ma siamo a ottobre inoltrato e le probabilità di grandi cambiamenti di qui a fine dicembre, pur non escludibili, non sono ampie. Nel luglio scorso l’FMI aveva previsto una crescita mondiale del 6%, cioè 0,1 punti in più. Dunque le perturbazioni di questi mesi dovute a penurie e rincari per materie prime e prodotti intermedi, e a strozzature nelle catene di rifornimento, secondo il Fondo monetario stanno sì frenando la crescita, ma per ora in modo contenuto. Alcuni Paesi e alcuni settori ne risentono di più, altri di meno, ma questo è il quadro complessivo....