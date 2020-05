Senza l’indicazione da un lato delle cause particolari dell’attuale situazione e dall’altro delle possibili prospettive, il discorso sull’economia non ha molto senso. Si riduce all’elencazione di una serie di cifre negative, ora e per qualche mese ancora. I punti più importanti sono cercare di vedere se si stanno facendo le cose giuste per limitare i danni e tentare di capire, nei limiti del possibile e coronavirus permettendo, quando potrà iniziare la ripresa. Sulla crescita economica, come potranno essere le cifre sino a metà anno, se non negative nella gran parte dei casi? Non è possibile che tutto si ristabilisca in un batter d’occhio dopo un prolungato terremoto, perché questo in sostanza è stato sin qui il virus ed è ancora in una certa misura. Blocchi e riduzioni delle attività economiche,...