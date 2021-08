Senza clamore, il franco svizzero è tornato a rafforzarsi. Una volta toccato il picco di fase a 1,11 franchi nel marzo scorso, l’euro è gradualmente sceso sino all’1,07 di questi giorni. Il dollaro USA ha toccato il picco di periodo a 0,94 franchi ad inizio aprile, è poi progressivamente sceso e si trova ora a 0,91. Le due monete principali hanno perso terreno sulla valuta elvetica, che ha dunque registrato nuovamente un rafforzamento. Euro e dollaro non sono ridiscesi ai minimi annuali del 2020 – rispettivamente 1,05 e 0,88 – ma stanno lasciando sul campo buona parte di quello che avevano riguadagnato.

Si sa che quando sale il franco salgono anche i timori per l’export elvetico, che con un superfranco diventa di fatto più caro, e più in generale per l’economia svizzera, che ha appunto nelle...