Negli ultimi mesi l’argomento «libra» è quasi scomparso dalle discussioni, sommerso dai discorsi fiume sulla pandemia e le sue conseguenze in campo economico. Pochi giorni fa, tuttavia, il tema è riemerso in seguito alla presentazione da parte delle autorità europee di un’ordinanza concernente le criptovalute. Per capirne tempi e contenuti giova compiere un lungo passo indietro, anche a costo di riprendere in esame comportamenti e fatti di cui si è già parlato in diverse occasioni.

Da almeno una decina d’anni le monete (il dollaro, l’euro, il franco svizzero e così via) sono gestite, non secondo criteri tecnici con il solo fine di garantire la stabilità dei prezzi, ma secondo criteri politici per raggiungere obiettivi disparati. Così, quando uno Stato è troppo indebitato, alcune grosse aziende...