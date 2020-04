La fase più acuta della pandemia sembra superata nella netta maggioranza dei Paesi UE, ma la battaglia è solo agli inizi. Lo si vede nei contrasti che stanno sorgendo all’interno dei singoli Stati su come procedere verso la riapertura delle attività produttive. Il grande rischio è quello di un nuovo aumento degli infettati. Un primo campanello di allarme è suonato in questi giorni in Germania dove l’indice di contagio è tornato a crescere, seppur non in modo eccessivo. La speranza è che le misure di accompagnamento evitino il riesplodere della pandemia. Ma per l’Unione europea dietro l’angolo vi è una minaccia altrettanto preoccupante, ed è quella di una recessione che oltre a far esplodere la disoccupazione porti con se anche forti tensioni nel Club di Bruxelles.

