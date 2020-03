Banche centrali e governi di tutto il mondo stanno precipitosamente stanziando centinaia di miliardi per limitare gli effetti della pandemia da coronavirus sull’economia mondiale. Tutti oramai sanno che non si potrà evitare una recessione.

Come ha ipotizzato la Seco, anche la Svizzera non ne sarà esente. Infatti la Segreteria di Stato per l’economia prevede ora che l’economia elvetica si contragga quest’anno dell’1,3 per cento. Ciò corrisponde ad un forte calo rispetto alle precedenti ultime stime che indicavano una crescita dell’1,7 per cento. Dunque siamo in presenza di una grave crisi sanitaria e di una crisi economica, cui stanno cercando di porre rimedio con misure di emergenza i diversi Stati, e del rischio di una crisi finanziaria che le autorità monetarie stanno cercando di sventare....