«Build Back Better». Ricostruire meglio. È questo il nome del progetto con il quale Joe Biden si è presentato agli elettori un anno fa. Un piano da quasi 2.000 miliardi di dollari pensato per riplasmare la società statunitense: combattere la povertà infantile e la mancanza di copertura sanitaria, dare sostegno alle famiglie numerose e lottare contro il cambiamento climatico. Un sogno per milioni di persone. Tanto che anche molti dei meno romantici (per non dire creduloni) avevano messo da parte gli scetticismi per coltivare qualche speranza. Perché no? Dopo quattro anni di arancione trumpismo, le rassicuranti tonalità argentee dell’anziano neopresidente devono aver ricordato agli statunitensi la scintillante armatura di un cavaliere venuto in soccorso della nazione. Dopotutto, nei primi mesi...