Confessiamolo pure: non ci aspettavamo di tornare a una situazione pandemica così preoccupante, nella quale oltre ai contagi cresce pure il numero dei ricoveri e, di conseguenza, il tasso d’occupazione dei letti di terapia intensiva. Dati alla mano, un sovraccarico del sistema sanitario non è più da escludere, anche per la presenza della variante Omicron: la si conosce poco, ma viene già ritenuta altamente contagiosa anche se, si spera, meno letale. Ed ecco allora che anche il Consiglio federale corre ai ripari – dopo essersi mosso con eccessiva prudenza negli scorsi giorni a causa della spada di Damocle rappresentata dalla Legge COVID in votazione - proponendo ai Cantoni la reintroduzione di provvedimenti più robusti. Urge agire subito, e lo strumento cardine della lotta alla pandemia, oltre...