Il Consiglio federale vuole evitare ad ogni costo un nuovo lockdown: per scongiurare questa drammatica possibilità ha deciso, non a sorpresa ma con un po’ di ritardo, di accelerare sulle vaccinazioni, in particolare autorizzando la somministrazione del cosiddetto booster a quattro mesi di distanza - e non più a sei - dalla seconda dose. Una decisione che conferma le perplessità emerse sull’efficacia a lungo termine del vaccino, soprattutto in seguito all’affacciarsi di nuove varianti dovute alla mutazione del virus; di fatto, i contagi sono in crescita anche tra i già immunizzati. Berna, sui vaccini, ha deciso dunque di fare sul serio: innanzitutto introducendo un «2G» a tutti gli effetti (sulla scorta di quanto avviene nel resto d’Europa) che esclude i non ancora vaccinati da ampie parti della...