Ai tempi del coronavirus l’economia mondiale segna un preoccupante rallentamento. Accelera invece la circolazione, su social media, giornali e tv, di informazioni sulla pandemia, purtroppo non sempre veritiere. Siamo confrontati con un’emergenza del tutto nuova, soprattutto in Europa. La COVID-19 in alcuni Paesi sta facendo letteralmente strage. Epidemiologi, virologi e altri specialisti stanno facendo del loro meglio per combattere il coronavirus, ma si tratta di un «nemico» nuovo che occorre studiare a fondo. A volte le loro analisi non concordano; vi sono esperti costretti a correggere le valutazioni fatte in precedenza, ma è comprensibile. È invece molto meno comprensibile e giustificabile l’atteggiamento di quei leader politici che non esitano ad usare fake news sulla pandemia pur di...