Il presidente USA Biden il giorno dopo aver difeso strenuamente le sue scelte in Afghanistan dice agli americani che ora bisogna guardare al futuro, passando a quelle che nella sua visione sono le nuove minacce per gli Stati Uniti. In politica estera la Casa Bianca torna a puntare il dito contro Pechino e Mosca, un chiaro tentativo di lasciarsi alle spalle le drammatiche e ingloriose immagini del caotico ritiro da Kabul. Ma per gli alleati europei di Washington non sarà altrettanto facile lasciarsi alle spalle la fallimentare missione afghana. Le conseguenze del ritorno al potere dei talebani a Kabul rischiano infatti di ricadere pesantemente sul Vecchio Continente. Non solo per il rischio di un massiccio esodo di profughi afghani ma anche per le difficoltà oggettive di stabilire un dialogo...