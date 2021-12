Un derby da non perdere. Per gli appassionati – poco importa se si daranno appuntamento alla Gottardo Arena o sul divano di casa, davanti alla televisione –, che assisteranno ad una delle sfide tra Ambrì Piotta e Lugano più ricca di significati degli ultimi anni. Ma sarà un derby da non perdere soprattutto per le due squadre. C’è una classifica, infatti, che non lascia dormire sonni tranquilli. E oltre ad avere pesanti ripercussioni a livello contabile, una sconfitta potrebbe intaccare non poco il mentale di biancoblù e bianconeri.

L’Ambrì Piotta non può perdere perché deve farsi perdonare il clamoroso blackout accusato contro il Langnau, perché deve mettere fine ad un periodo negativo in cui ha vinto solo due delle ultime undici partite giocate, perché ha assolutamente bisogno di accumulare...