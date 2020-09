Matteo Salvini, nel suo esasperato ottimismo, nel corso della campagna elettorale per le elezioni tenutesi domenica e oggi in sette Regioni italiane aveva detto che il suo obiettivo era una vittoria del centrodestra per sette a zero. I risultati non definitivi giunti in redazione in serata parlano invece di un probabile pareggio, tre a tre, in attesa dello spoglio dei voti in Val d’Aosta, Regione a statuto autonomo, che avverrà solo domani.

Al centrodestra vanno di sicuro la Liguria, dove il presidente uscente Giovanni Toti è molto popolare in quanto ha governato bene, il Veneto, dove il governatore Luca Zaia ha trionfato con l’appoggio della Lega ma ancor di più grazie alla sua lista personale. Storico poi il successo di Francesco Acquaroli, candidato di Fratelli d’Italia nelle Marche, che...