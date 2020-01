Sembrava che il piano di pace per il Medio Oriente promesso da tempo dal presidente degli Stati Uniti fosse destinato a rimanere in un cassetto. E invece, sorprendendo tutti, martedì Donald Trump lo ha estratto all’improvviso, come fa un giocatore di poker quando con un sorriso sulle labbra mette in tavola la combinazione vincente di carte. Il premier israeliano Benjamin Netayahu,...