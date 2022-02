Il sipario sul coronavirus non è ancora definitivamente calato, ma le decisioni annunciate ieri dal Consiglio federale e il previsto allentamento delle misure restrittive in diversi Paesi segnano finalmente il ritorno a una situazione di più o meno normalità. Il “giorno della libertà” era atteso anche dal settore turistico che in Ticino ha comunque superato molto meglio delle aspettative, e di altre regioni svizzere, i due anni di pandemia. La prossima settimana il Gran Consiglio sarà chiamato a votare il credito quadro di 18 milioni per gli investimenti nel turismo e quello di 24 milioni per le attività di promozione dell’Agenzia turistica ticinese per il periodo 2022-2025. La politica turistica cantonale vuole ripartire con tre obiettivi: non perdere i turisti svizzeri conquistati durante...