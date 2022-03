Dopo tre secoli di colonialismo può succedere di tutto: possono nascere protettorati, sorgere conflitti interconfessionali, delinearsi confini innaturali. Ma il fenomeno più clamoroso della cosiddetta infelicità araba, come la chiamava Samir Kassir, è quello che i sociologi racchiudono nell’espressione repli identitaire.

Il repli identitaire (ripiegamento identitario) può declinarsi in vari modi: nel nazionalismo arabo, nel terzomondismo, nel panarabismo, nell’islamocentrismo. Stratagemmi psicologici per rispondere alla prepotenza occidentale con l’ostentazione dei propri valori, tra cui la fede islamica e la morale che ne deriva. Una fede e una morale che non essendo passato per le lande arabe un certo Nietzsche possono ancora vantare il privilegio di un Dio vivo e non la resa al nichilismo...