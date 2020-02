Da ieri sera alle 18 le candidature per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile sono definitive. Parte così ufficialmente la terza campagna dell’anno elettorale, dopo quella per le cantonali e quella per le federali. Se l’attenzione politica è soprattutto rivolta alla competizione fra e nei partiti dei centri urbani - in particolare alla capitale economica Lugano dove tutto,...