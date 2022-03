Un milione e più di profughi in fuga, altri seguiranno. Nel cuore dell’Europa. Carovane di gente con valigie e zaini, bambini infagottati, occhi smarriti incontro a un futuro pauroso e incerto. Ogni sera le televisioni ci mostrano immagini di dolore vero, e vicinissimo, nel bel mezzo della nostra civiltà continentale avanzata che pensavamo per sempre mondata dalle guerre dopo le tragedie immense del ’900. Le guerre contemporanee si vedono in televisione, l’assassinio continuo di inermi civili e bambini va in onda ogni sera in diretta. Chissà, mi chiedo, se è vero che le guerre si possono perdere anche con la Tv, se l’intollerabile dose quotidiana di crudeltà e dolore davanti agli occhi del mondo non finirà per danneggiare l’aggressore e indebolire l’impalcatura di impunità morale interna (i...