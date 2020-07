Nel dibattito sulle statue imbrattate, decapitate o divelte non è stato focalizzato un aspetto fondamentale, almeno in una società che poggia sui valori e le regole della liberaldemocrazia. L’attenzione è stata tutta concentrata sul merito: cosa rappresentano i personaggi storici raffigurati? Sono degni o no della statua sulla pubblica piazza? Quali colpe o presunte tali hanno? È giusto cancellare la memoria storica così conservata? Totale disattenzione c’è stata invece sul metodo: l’oltraggio violento, il vandalismo, a volte anonimo. Eppure è il punto essenziale.

Si vuole rimettere in discussione, ad esempio, la rilevanza storica delle imprese di Cristoforo Colombo? È pienamente legittimo aprire il dibattito, sottoporre la scoperta dell’America anche ad un’impietosa opera di revisionismo storico...