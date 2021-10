La metà degli italiani chiamati alle urne (un quarto del totale) non è andata a votare. E non è un bel segnale. Certo un po’ è colpa del COVID. Ma anche e soprattutto della mancanza in alcuni casi di un confronto appassionante. Su temi veri. E là dove il risultato sembrava già scritto, complice il tempo, molti elettori, soprattutto nel centrodestra, sono rimasti a casa. Le ultime giornate di una stanca campagna elettorale per i principali comuni capoluogo e per la Regione Calabria sono state segnate da polemiche che nulla c’entravano con il destino delle amministrazioni da rinnovare. Il centrodestra italiano può consolarsi con la conferma alla guida della Regione Calabria (con Roberto Occhiuto) e con il vantaggio, inferiore però alle attese, del sindaco uscente di Trieste, Roberto Dipiazza....