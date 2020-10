Riprendiamo un verso della Canzone di Bacco, composta da Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico. «Del doman non v’è certezza». Ecco, ci troviamo proprio qui, a dover vivere al meglio il presente ma con poche certezze per quanto riguarda il futuro. Oggi si gioca e c’è ancora spazio per parlare di calcio giocato, ma domani? Chi lo sa. Ma siamo qui, a riempire queste pagine d’inchiostro. Scrivere di calcio regionale è sinonimo di normalità. La nuova normalità, ça va sans dire, con tante regole e restrizioni. Ma, comunque, meglio di una pedata tra gli «zebedei». Però di certezze per il futuro ce ne sono poche. In questa settimana si sono scatenati un po’ tutti. Medici, società e opinione pubblica. Addirittura sono stati inviati comunicati stampa per chiedere di fermare i campionati del calcio regionale....