La pandemia potrebbe contribuire a mandare in soffitta alcune forme della democrazia diretta elvetica. Almeno a livello comunale. Nel Canton San Gallo, ad esempio, alcuni Comuni sembrano intenzionati ad approfittare dei cambiamenti indotti dalla COVID per cercare formule nuove che potrebbero liquidare antiche istituzioni come le Assemblee comunali. Oggi come oggi, i Comuni del Canton San Gallo possono scegliere fra l’istituzione del Consiglio comunale (Parlamento, in vigore in quasi tutte le città importanti del Cantone) oppure quella dell’Assemblea cittadina, alla quale sono chiamati a partecipare fisicamente tutti gli aventi diritto di voto e a cui spettano importanti compiti decisionali. È l’Assemblea cittadina, infatti, che approva il consuntivo, il preventivo e il moltiplicatore nella...