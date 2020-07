Un «clima di intolleranza» si va diffondendo sempre più. Un serie di «atteggiamenti moralisti tende a indebolire le nostre norme di confronto aperto e di tolleranza in favore di una conformità ideologica». «Il libero scambio di idee e informazioni, la linfa vitale di una società libera, ogni giorno viene compresso sempre più». «Le idee sbagliate vanno smascherate, servono ragionamento e persuasione, non cercare di silenziarle». «Rifiutiamo ogni falsa scelta fra giustizia e libertà: nessuna delle due può esistere senza l’altra». A esprimere queste preoccupazioni non è un filosofo libertario da sempre in guerra con le ideologie totalizzanti, bensì un folto gruppo di scrittori, studiosi, giornalisti liberal (che negli USA vuol dire di sinistra), in un appello pubblicato ai primi di luglio dalla...