Un po’ ovunque è facile percepire quanto, sebbene in forme molto diverse, i sistemi politici rappresentativi stiano conoscendo gravi difficoltà, tali da tendere spesso sempre meno accettati e legittimi gli stessi ordinamenti democratici. Perfino una società fondamentalmente stabile com’è quella tedesca mostra segni di stanchezza, dato che nei giorni scorsi gli elettori hanno votato e in tal modo hanno definito i nuovi equilibri del Bundestag, ma ora le decisioni cruciali sono affidate alle segreterie di partito. Inizia dunque una lunga fase di trattative di vertice che potrebbe durare settimane e forse perfino mesi.

Non bastasse questo, il 19 settembre le elezioni russe per il rinnovo della Duma non sono state segnate soltanto da intimidazioni e violazioni dei diritti fondamentali (con importanti...