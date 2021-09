Ormai non vi è più alcun dubbio: le banche centrali non muteranno politica monetaria a breve termine e continueranno ad immettere liquidità nel sistema economico. È quanto ha comunicato il presidente della Federal Reserve al termine del tradizionale incontro a Jackdon Hole. Jay Powell ha infatti annunciato che la banca centrale americana non comincerà a ridurre le iniezioni di 120 miliardi di dollari mensili nel sistema economico prima della fine di quest’anno e che un eventuale rialzo dei tassi di interesse non avverrà prima del 2013. Il proposito è dunque chiaro: vogliamo far sì che la crescita diventi più forte e più solida prima di correggere la politica monetaria e non abbiamo intenzione di farci influenzare dai continui segnali di rialzo dell’inflazione, che in ogni caso riteniamo temporanei....