La pandemia ha arricchito il nostro vocabolario al punto da rendere alcuni termini, un tempo sconosciuti, veri e propri tormentoni: tante sono le parole che oggi ripetiamo o pensiamo alla noia. Ma ad imporre nuovi concetti e termini non contribuisce unicamente il virus, pure i cambiamenti della società in atto hanno la loro influenza. C’è un fenomeno che concerne tutti noi e che promette di accompagnarci per molti anni: si tratta dell’invecchiamento della popolazione, in stretta relazione con la denatalità. La somma dei due porta alla deformazione della piramide della popolazione per classe d’età, che mostra una base ridotta al punto da rendere problematica la naturale sostenibilità per effetto del rigonfiamento nella parte superiore, con sempre più residenti anziani. A costo di essere ripetitivi,...