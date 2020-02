In ogni lungo campionato c’è sempre un derby un po’ più importante degli altri. Un derby da vivere con il fiato sospeso, tra speranze e timori. C’è la sfida che, per esempio, può decretare la supremazia cantonale della stagione in corso. Oppure quella che potrebbe permettere ad una delle due squadre di superare l’altra in classifica. Stavolta la posta in palio è ancora più alta:...