Dapprima Elia Riva, in seguito Julius Nättinen. Da Damien Riat a Claudio Cadonau, autori di due cariche inutili, violente ed estremamente pericolose nello spazio di pochi giorni ai danni dei due giocatori «ticinesi». Passano gli anni, ma la madre degli imbecilli è sempre incinta. Moderni carnefici, l’attaccante del Ginevra Servette e il difensore dello Zugo non hanno agito – si spera – con l’intento di far male. Ma entrambi dovevano sapere – e di sicuro sapevano – che i loro interventi potevano mettere in serio pericolo la salute dei loro colleghi. Già, perché pur sempre di colleghi si tratta. Con le sette giornate di squalifica a Riat, la Lega ha finalmente dato un piccolo segnale nella giusta direzione. Ci aspettiamo ora lo stesso metro di giudizio per Cadonau: punire il più severamente...