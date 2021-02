Grazie Consiglio federale. Grazie per l’obbligo di telelavoro. Inizialmente abbiamo arricciato il naso, è vero. E con noi numerosi datori di lavoro. Non ce ne vogliano, ora, se facciamo marcia indietro. Ma con i Mondiali di sci a Cortina in rampa di lancio le prospettive sono di colpo mutate. Quantomeno sino al 21 febbraio. Per due settimane a tenerci compagnia non saranno infatti solo i bollettini sanitari e i comunicati delle aziende farmaceutiche circa la fornitura e l’efficacia (o meno) delle dosi di vaccino promesse. La variazione sul tema, per qualche ora al giorno, giungerà dalla Regina delle Dolomiti. Un intermezzo più che benvenuto, grazie al quale riposare gli occhi dall’esiguo schermo di un pc portatile e – perché no – abbandonare scomode sedie, sprofondando momentaneamente sul divano...