Una notizia di cronaca della settimana scorsa: avvicinandosi il picco del contagio da coronavirus una fabbrica italiana di respiratori – macchinari specialmente di questi tempi preziosi per salvare la vita della gente – ha annunciato che sospendeva l’esecuzione degli ordini dei suoi prodotti provenienti dall’estero - pare da Paesi extracomunitari - per concentrarsi unicamente sulle forniture richieste dalla Protezione civile italiana. Ma già in precedenza, il 4 marzo, il Governo francese aveva deciso la requisizione di tutto lo stock di presidi medici (guanti, maschere, respiratori e quant’altro) esistente sul suo territorio nazionale mentre dal canto suo il Governo tedesco aveva emanato il divieto assoluto di esportazione del medesimo materiale. In entrambi i casi l’obiettivo era impedire...