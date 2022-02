Sembra una domanda retorica, non lo è: siamo davvero pronti a dire addio all’era COVID e a ritrovare quelle libertà perdute durante la pandemia? La spontanea risposta di molti è un «sì» urlato a pieni polmoni, tuttavia c’è anche chi resta poco propenso a farsi trascinare dall’entusiasmo, in particolare, tra questi, coloro che durante la pandemia hanno scoperto la loro «zona di comfort», una regione del cervello tanto seducente quanto refrattaria a qualsiasi cambiamento, bello o brutto che sia. È, questo, uno degli aspetti psicologici e sociali che il COVID ha reso più visibili: da una parte quelli che, dopo aver morso il freno per due anni, non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle le restrizioni e di ricominciare a vivere come se nulla fosse accaduto, dall’altra tutte quelle persone che, per...