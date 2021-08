L’incessante avvicendarsi di elicotteri in volo ieri dall’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul evoca, ma solo a prima vista, la medesima immagine che accompagnò la caduta di Saigon il 30 aprile 1975. L’entrata dei talebani nella capitale afghana non dà luogo, almeno per ora, ad atti disperati di fuga come quelli tentati dai sudvietnamiti quarantasei anni fa. La guerra afghana e quella del Vietnam non possono essere paragonate: troppo diversa è l’entità delle perdite per quanto riguarda la seconda, troppo distante l’impatto sull’opinione pubblica, americana e mondiale, per quanto riguarda la prima. A Kabul gli elicotteri sono serviti ad evacuare il personale dell’ambasciata USA e rappresentano, semmai, il simbolo di una capitolazione degli Stati Uniti, la cui amministrazione si trova come...