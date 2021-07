Di chi è la colpa? La colpa è degli altri, sistematicamente. Un modo di pensare alquanto diffuso in molti paesi, e anche un modo per trasformare una catastrofe naturale, una disgrazia imprevista, in una ingiustizia, proprio perché ciò permette di identificare un colpevole sul quale sfogarsi, che è più semplice che non assegnare colpe a se stessi o al destino, cui dei nostri guai non importa nulla. Questo modo di procedere è ben visibile nelle espressioni che si usano, soprattutto da parte dei media, che «influenzano» eccome il modo di parlare di tutti, per riferirsi alla pandemia di COVID-19 e ai suoi effetti: agli effetti della pandemia o agli effetti delle misure e dei provvedimenti presi per contrastarla? Ecco che si affaccia la distinzione tra disgrazia e ingiustizia. Perché se l’influenza...