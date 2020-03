Molti di noi hanno reagito, nei primi giorni dell’emergenza coronavirus, opponendo la forza e il dovere della normalità al rigore e alla prudenza del distacco. Un atteggiamento comprensibile anche se, alla luce di quello che sta accadendo, quanto meno superficiale. È accaduto un po’ ovunque. In Italia, per esempio, ci siamo illusi che i focolai di Codogno e Vo’ Euganeo (oggi ormai liberi dal virus) fossero gli unici. Poi, con il trascorrere del tempo, i segni del contagio si sono fatti più vicini a noi. Ci siamo sentiti, via via, come assediati. Eppure eravamo ancora disturbati, indispettiti. Anche per il volume, ritenuto in un primo momento eccessivo e ansiogeno, dell’informazione. Ma forse questa volta i toni d’allarme non sono stati inutilmente esagerati. Nessuno, a quel punto, poteva dirsi...