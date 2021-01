Twitter, Facebook, YouTube bloccano l’account di utenti guerrafondai. Possono? Si chiama «deplatforming» e sì, certamente possono. Sono aziende private, offrono un prodotto che nessuno è obbligato a usare. Chi lo utilizza deve rispettare le condizioni contrattuali poste dall’azienda. In caso di violazione sono previsti ammonimenti e poi blocco o rimozione dell’account. Nello stesso modo le «condizioni generali» hanno permesso a Amazon di chiudere Parler, una la piattaforma con milioni di utenti, crogiolo di gruppi terroristici che hanno dato l’assalto al Parlamento americano. Non ci si può appellare alla libertà di espressione. Le piattaforme non sono luoghi pubblici, nessuno è obbligato a starci. Esprimersi tramite Twitter o Instagram non è un diritto costituzionale.

