Anche questa settimana io e Asia siamo rimasti al porto comunale a lucidare il mogano del battellino. A portare il Barbera «fatto col mulo» dall’altra parte del lago siamo andati solo un paio di volte di notte come contrabbandieri, con baffi finti e nasi di cartone per non essere riconosciuti, perché ora che la Magistratura ha aperto un’inchiesta sugli abusi edilizi a Caprino non...